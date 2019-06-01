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Лидер Голден Стэйт пропустит второй матч финала НБА

Лидер Голден Стэйт пропустит второй матч финала НБА
10:32 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Кевин Дюрант пропустит и вторую игру финальной серии чемпионата НБА.

Форвард Голден Стэйт Уорриорс Кевин Дюрант пропустит и вторую игру финальной серии чемпионата НБА.

Об этом на пресс-конференции заявил тренер действующих чемпионов НБА Стив Керр.

«Кевин не сыграет в воскресенье. Мы надеялись, но я могу заявить об этом сейчас. Сегодня он не тренируется. Завтра мы проведем тренировку, но он продолжает восстановление. Это почти невозможно, чтобы он вышел на площадку в воскресенье», — цитирует Керра ESPN.

Для фанатов Уорриорс есть и хорошие новости: обследование другого форварда команды Андре Игудалы не выявило серьезной травмы и он наверняка сможет принять участие во втором матче.

Карри покорилось уникальное достижение в финалах НБА

Дюрант не играет с 8 мая, когда повредился в матче полуфинальной серии Западной конференции против Хьюстон Рокетс.

В первом матче серии подопечные Керра уступили Торонто Рэпторс со счетом 109:118.

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Баскетбол, НБА, Кевин Дюрант, Новости баскетбола.
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