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Энтони Дэвис хочет сменить клуб в НБА

Энтони Дэвис хочет сменить клуб в НБА
11:19 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта: Звездный игрок не отказался от планов продолжить карьеру в другой команде.

Тяжелый форвард Нью-Орлеан Пеликанс Энтони Дэвис желает, чтобы его обменил в Лос-Анджелес Лейкерс, Лос-Анджелес Клипперс или Нью-Йорк Никс, утверждает The Athletic.

Отметим, что до этого вице-президент луизианской команды по баскетбольным операциям встретился несколько раз с 26-летним американцем, дабы убедить его не уходить, однако Энтони все еще не передумал и собирается продолжить выступления в другом клубе.

Также Дэвиса не убедил остаться в стане Пеликанс даже тот факт, что клуб выиграл драфт-лотерею НБА и получил право первого выбора.

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Нынешнее контрактное соглашение Энтони действует до июня 2021 года. Баскетболист сможет стать неограниченно свободным агентом уже после сезона НБА-2019/20.

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Баскетбол, НБА, Энтони Дэвис, БК Нью-Орлеан, Новости баскетбола.
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