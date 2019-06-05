Энтони Дэвис хочет сменить клуб в НБА

Новости спорта: Звездный игрок не отказался от планов продолжить карьеру в другой команде.

Тяжелый форвард Нью-Орлеан Пеликанс Энтони Дэвис желает, чтобы его обменил в Лос-Анджелес Лейкерс, Лос-Анджелес Клипперс или Нью-Йорк Никс, утверждает The Athletic.

Отметим, что до этого вице-президент луизианской команды по баскетбольным операциям встретился несколько раз с 26-летним американцем, дабы убедить его не уходить, однако Энтони все еще не передумал и собирается продолжить выступления в другом клубе.

Также Дэвиса не убедил остаться в стане Пеликанс даже тот факт, что клуб выиграл драфт-лотерею НБА и получил право первого выбора.

Нынешнее контрактное соглашение Энтони действует до июня 2021 года. Баскетболист сможет стать неограниченно свободным агентом уже после сезона НБА-2019/20.