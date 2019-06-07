ЧМ по баскетболу 3х3: Сборная Украины U-18 сыграет с Аргентиной в 1/4 финала

Новости спорта: Мужская сборная Украины U-18 по баскетболу 3х3 получила соперника по четвертьфиналу чемпионата мира, который проходит в монгольском Улан-Баторе.

В первом матче плей-офф ЧМ-2019 U-18 по баскетболу 3х3 украинские баскетболисты сыграют против команды Аргентины, занявшей первое место в группе D. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

В четырех поединках аргентинцы одержали четыре победы. Одолели соперников из Эстонии (20:17), Бразилии (14:6), Кыргызстана (16:8) и Румынии (21:17).

Матч Аргентина – Украина состоится в заключительный день чемпионата мира, 7 июня, и начнется в 8:25.

Поединок Украина – Туркменистан (22:6) оказался вторым среди самых коротких в чемпионате. Украинцам для победы понадобилось 6 мин 23 сек. Меньше длился лишь поединок Румыния – Кыргызстан (21:9) – 5 мин 35 сек.

Видео лучших моментов матчей сборной Украины против Казахстана и Туркменистана:

Отметим, что после трех дней соревнований в Монголии украинские баскетболисты входят в лидеры по статистическим показателям. Так, Илья Заяц второй по результативности среди мужчин. Он набрал 34 очка в четырех матчах. Это лишь на 1 балл меньше, чем у россиянина Данилы Чикарева.

Напомним, что женская сборная Украины не смогли пробиться в плей-офф, заняв третье место в группе.