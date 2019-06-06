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Баскетболистки сборной Украины провели открытую тренировку в Пуще-Водице (Видео)

Баскетболистки сборной Украины провели открытую тренировку в Пуще-Водице (Видео)
16:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта: Национальная женская сборная Украины по баскетболу провела открытую тренировку в рамках подготовки к чемпионату Европы-2019.

Открытая тренировка украинских баскетболисток состоялось 6 июня в Пуще-Водице. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

К домашнему этапу сборов главный тренер женской сборной Украины по баскетболу Горан Бошкович привлек 14 игроков. В сборной отсутствуют травмированные Мосс, Самбурская, Рымаренко. Зато вместе с главной командой тренировались молодые Любинец, Волошина, Фастова.

Для масс-медиа баскетболистки провели спарринг “синих” против “белых”. Играли без ведения мяча, отрабатывая точность передач и бросков.

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“Сейчас самое важное - создать должный боевой командный дух. Вполне доволен тем, как работают девушки. Надеюсь, к чемпионату Европы команда подойдет в оптимальных кондициях. Важно, чтобы все были здоровы и готовы показать свой максимум”, - сказал Бошкович.

В Пуще-Водице сборная будет готовиться до 8 июня, а затем отправится на контрольные матчи во Францию.

Напомним, в групповом раунде чемпионата Европы, который будет проходить с 27 июня по 7 июля, сборная Украины будет противостоять командам Испании, Великобритании и хозяйкам групповой части турнира сборной Латвии.

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Баскетбол, Видео, Новости баскетбола, Женская сборная Украины по баскетболу.
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