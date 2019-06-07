Украинские баскетболисты вышли в 1/4 финала отбора на Челленджер FIBA 3x3

Новости спорта: Мужской сборной Украины по баскетболу 3х3 остался один шаг до Челленджера FIBA.

Национальная мужская сборная Украины по баскетболу успешно провела первый игровой день пре-Челленджера в городе Лимассол (Кипр), на котором разыгрываются четыре места в Челенджере FIBA 3x3. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Вчера, 6 июня, украинцы разгромили сербский "Белград" (22:9) и одолели испанскую "Барселону" (11:8) на групповом этапе турнира. С испанской командой пришлось встретиться еще раз на стадии 1/8 финала. Поединок закончился уверенной победой Украины со счетом 21:14.

Сегодня сборная Украины сыграет в 1/4 финала против словенского "Domzale". Матч начнется в 16.40 по киевскому времени. Победа гарантирует украинским баскетболистам выход в основную сетку престижного турнира OPAP Limassol Challenger.

Напомним, мужская национальная сборная Украины в рамках подготовки к чемпионату мира принимает участие в квалификационном турнире по баскетболу 3х3, который 6-7 июня проходит в городе Лимассол (Кипр). Н этой стадии турнира разыгрываются четыре места в Челенджере FIBA 3x3 (8-9 июня). Победитель Limassol Challenger получает путевку на турнир серии Мастерс в Праге.

В состав сборной Украины вошли трое игроков "Днепра", которые накануне вернулись из Китая, - Станислав Тимофеенко, Максим Закурдаев и Александр Сизов. Четвертым игроком в заявке стал Антон Давидюк.