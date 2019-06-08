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Украинец Гладырь помог Монако выйти в финал чемпионата Франции

Украинец Гладырь помог Монако выйти в финал чемпионата Франции
13:22 Сегодня Телеграф ФБУ

Новости спорта: Украинец набрал 13 очков и помог своей команде.

Украинский защитник Сергей Гладырь в составе Монако вышел в финал чемпионата Франции по баскетболу. Украинец внес весомый вклад в победу своей команды над Дижоном в третьем матче серии до трех побед, набрав 13 очков, сделав 4 подбора и осуществив 1 перехват

Монако победил Дижон со счетом 81:78, а тем самым монегаски оформили выигрыш серии (3:0).

В финале чемпионата Франции Монако сыграет с Вийербаном, который также всухую выиграл полуфинальную серию у Нанта.

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Первый поединок финальной серии состоится в следующую субботу, 15 июня, на площадке Вийербана.

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Баскетбол, ФБУ, Новости баскетбола, Сергей Гладырь.
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