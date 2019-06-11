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НХЛ: Бостон впервые принимает матч №7 финала

НХЛ: Бостон впервые принимает матч №7 финала
03:31 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта: В Бостоне впервые сыграют матч №7 финала.

В "Бостон Брюинз" надеются, что история повторится, когда команда в среду выйдет на матч №7 финала Кубка Стэнли против "Сент-Луис Блюз". Он состоится на арене TD Garden в Бостоне, сообщает официальный сайт НХЛ.

"Брюинз" получили право сыграть решающий матч в воскресенье, одержав победу со счетом 5:1 в шестой игре на льду стадиона Enterprise Center в Сент-Луисе. Восемь лет назад "Бостон" обыграл "Ванкувер Кэнакс" в матче №6 финальной серии, а затем выиграл седьмой поединок (4:0) и в шестой раз завоевал Кубок Стэнли. В 2011 году финалистам в 16-раз в истории НХЛ (с 1939 года, когда был введен такой формат розыгрыша финала) потребовались все семь игр для определения победителя, а "Брюинз" тогда впервые в истории клуба сыграли седьмой матч в финале.

До 2011 года "Бостон" был единственной командой из "Оригинальной шестерки", которая ни разу не доводила дело в финале до поединка №7. Сейчас "Брюинз" впервые проведут эту игру у себя дома. Для "Блюз" предстоящий матч №7 станет первым в истории.

Все седьмые матчи финала Кубка Стэнли

1942: "Торонто Мэйпл Лифс" - "Детройт Ред Уингз" (3:1)

1945: "Детройт Ред Уингз" - "Торонто Мэйпл Лифс" (1:2)

1950: "Детройт Ред Уингз" - "Нью-Йорк Рейнджерс" (4:3 2ОТ)

1954: "Детройт Ред Уингз" - "Монреаль Канадиенс" (2:1 ОТ)

1955: "Детройт Ред Уингз" - "Монреаль Канадиенс" (3:1)

1964: "Торонто Мэйпл Лифс" - "Детройт Ред Уингз" (4:0)

1965: "Монреаль Канадиенс" - "Чикаго Блэкхокс" (4:0)

1971: "Чикаго Блэкхокс" - "Монреаль Канадиенс" (2:3)

1987: "Эдмонтон Ойлерз" - "Филадельфия Флайерз" (3:1)

1994: "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Ванкувер Кэнакс" (3:2)

2001: "Колорадо Эвеланш" - "Нью-Джерси Девилз" (3:1)

2003: "Нью-Джерси Девилз" - "Майти Дакс оф Анахайм" (3:0)

2004: "Тампа-Бэй Лайтнинг" - "Калгари Флэймз" (2:1)

2006: "Каролина Харрикейнз" - "Эдмонтон Ойлерз" (3:1)

2009: "Детройт Ред Уингз" - "Питтсбург Пингвинз" (1:2)

2011: "Ванкувер Кэнакс" - "Бостон Брюинз" (0:4)

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Баскетбол, НБА, Новости спорта, БК Бостон Брюинз.
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