Скачать
Вторник, 11.06.2019
Украина - Люксембург: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)
Украина - Люксембург: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Официально: Паулу Фонсека возглавил Рому
Официально: Паулу Фонсека возглавил Рому
Формула-1: Гран-при Канады завершилось скандалом
Формула-1: Гран-при Канады завершилось скандалом

Карри и Томпсон поставили новый рекорд финалов НБА

Карри и Томпсон поставили новый рекорд финалов НБА
12:10 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Ранее в истории лиги не было ни одного дуэта более чем с одной подобной игрой в финалах НБА.

В рамках пятого матча финальной серии плей-офф Национально баскетбольной ассоциации Голден Стэйт Уорриорз в гостях переиграли Торонто Рэпторс со счетом 106:105, тем самым сделав общий счет 2:3.

Интересно, что в данном поединке защитники калифорнийской команды Стефен Карри и Клэй Томпосн установили новый рекорд. Игроки в четырех из пяти игр совершали как минимум по пять трехочковых каждый.

Ранее в истории НБА не было подобного случая в финальных сериях.

Голден Стэйт вырвал победу у Торонто, сократив разрыв в финальной серии НБА

В начале второй четверти Дюрант совершил неудачный маневр и упал, схватившись за правый ахилл. После этого Кевин не смог продолжить игру и покинул площадку с посторонней помощью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Стефан Карри.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина - Люксембург: события матча
02 Украина - Люксембург: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)
03 Слова тренера сборной Люксембурга после поражения от Украины
04 Украина - Люксембург: слова Шевченко после матча
05 Зинченко подтвердил, что встречается с украинской журналисткой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь