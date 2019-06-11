Карри и Томпсон поставили новый рекорд финалов НБА

Новости спорта: Ранее в истории лиги не было ни одного дуэта более чем с одной подобной игрой в финалах НБА.

В рамках пятого матча финальной серии плей-офф Национально баскетбольной ассоциации Голден Стэйт Уорриорз в гостях переиграли Торонто Рэпторс со счетом 106:105, тем самым сделав общий счет 2:3.

Интересно, что в данном поединке защитники калифорнийской команды Стефен Карри и Клэй Томпосн установили новый рекорд. Игроки в четырех из пяти игр совершали как минимум по пять трехочковых каждый.

Ранее в истории НБА не было подобного случая в финальных сериях.

В начале второй четверти Дюрант совершил неудачный маневр и упал, схватившись за правый ахилл. После этого Кевин не смог продолжить игру и покинул площадку с посторонней помощью.