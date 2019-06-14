Женская сборная Украины по баскетболу опустилась на 10 место в рейтинге силы ФИБА

Новости спорта: Женская национальная команда Украины по баскетболу потеряла 5 позиций в обновленном рейтинге силы сборных, который ФИБА традиционно публикует в преддверии чемпионата Европы.

Сборная Украины в рейтинге силы ФИБА переместилась с 5 на 10 место. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

В новом рейтинге учтены последние контрольные поединки. Обозреватели ФИБА обращают внимание на то, что несмотря на возвращение в состав Алины Ягуповой, украинки много пропустили в проигранных матчах против Италии и дважды Франции.

Возглавляет рейтинг ФИБА среди 16-ти участников чемпионата Европы именно команда Франции.

Рейтинг силы ФИБА (женские сборные): 1. Франция, 2. Испания, 3. Россия, 4. Бельгия, 5. Швеция, 6. Италия, 7. Словения, 8. Сербия, 9. Турция, 10. Украина, 11. Беларусь, 12. Чехия, 13. Латвия, 14. Венгрия, 15. Великобритания, 16. Черногория.

Напомним, женская сборная Украины по баскетболу сейчас готовится к чемпионату Европы, где в групповом раунде будет противостоять командам Испании, Великобритании и хозяйкам групповой части турнира сборной Латвии. ЧЕ-2019 по баскетболу среди женщин пройдет 27 июня - 7 июля.