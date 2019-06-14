Тренер Торонто собрал уникальную коллекцию титулов

Новости спорта: Ник Нерс за 8 лет прошел путь от Лиги развития до титула в НБА.

Торонто под руководством 51-летнего Нерса в финале плей-офф НБА со счетом 4:2 обыграл Голден Стэйт и стал первым канадским чемпионом в истории лиги.

Нерс увековечил свое имя в истории баскетбола, став первым тренером, которому удалось стать и чемпионом НБА, и чемпионом Лиги развития.

Лигу развития Нерс выигрывал в 2011 и 2013 годах с Айовой Вулвз и Рио-Гранде Вэллей Вайперс, после чего вошел в тренерский штаб Торонто Дуэйна Кейси.

В мае прошлого года руководство Рэпторс уволило Кейси и назначило Нерса – это решение оправдало себя уже в первом сезоне.