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Пятница, 14.06.2019
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Тренер Торонто собрал уникальную коллекцию титулов

Тренер Торонто собрал уникальную коллекцию титулов
13:00 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта: Ник Нерс за 8 лет прошел путь от Лиги развития до титула в НБА.

Торонто под руководством 51-летнего Нерса в финале плей-офф НБА со счетом 4:2 обыграл Голден Стэйт и стал первым канадским чемпионом в истории лиги.

Нерс увековечил свое имя в истории баскетбола, став первым тренером, которому удалось стать и чемпионом НБА, и чемпионом Лиги развития.

Лигу развития Нерс выигрывал в 2011 и 2013 годах с Айовой Вулвз и Рио-Гранде Вэллей Вайперс, после чего вошел в тренерский штаб Торонто Дуэйна Кейси.

Торонто обыграл Голден Стэйт и впервые в истории стал чемпионом НБА

В мае прошлого года руководство Рэпторс уволило Кейси и назначило Нерса – это решение оправдало себя уже в первом сезоне.

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Баскетбол, НБА, БК Торонто, Новости баскетбола, Ник Нерс.
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