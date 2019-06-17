Киев-Баскет надеется попасть в Лигу чемпионов

Новости спорта: Президент ФБУ обещает побороться за прямую путевку в ЛЧ для киевского клуба.

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что после отказал от участия в Лиге чемпионов южненского "Химика", ФБУ сделает все возможное для участия в турнире "Киев-Баскета". Об этом сообщает сайт ФБУ со ссылкой на радио "Новое Время".

"Спонсор "Химика" Припортовый завод (ОПЗ) уже год не работает, в клубе есть большие финансовые проблемы. У них очень хорошая молодая команда, они рассчитывают на дубль, поэтому смогут играть без больших денег. Но денег на легионеров, без которых играть в еврокубках бессмысленно, у них не хватает

"Химик" корректно отказался и у "Киев-Баскета" есть возможность участвовать в Лиге чемпионов через квалификацию. Хотя мы попробуем, чтобы нам дали wild card и клуб попал туда напрямую. Если не получат, то сыграют через квалификацию", - рассказал Бродский.

Напомним, с нового сезона киевским клубом будет руководить латвийский специалист Айнарс Багатскис.

По итогам прошлого сезона Суперлигу выиграл "Химик", который в финальной серии обыграл "Киев-Баскет" (3:0).