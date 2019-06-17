Скачать
Понедельник, 17.06.2019
Харлан завоевала "золото" на чемпионате Европы по фехтованию
Харлан завоевала "золото" на чемпионате Европы по фехтованию
Свитолина начала травяной сезон с поражения
Свитолина начала травяной сезон с поражения
Тайсон Фьюри может провести чемпионский бой с Пулевым осенью
Тайсон Фьюри может провести чемпионский бой с Пулевым осенью
Тотти официально попрощался с Ромой
Тотти официально попрощался с Ромой

Киев-Баскет надеется попасть в Лигу чемпионов

Киев-Баскет надеется попасть в Лигу чемпионов
21:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта: Президент ФБУ обещает побороться за прямую путевку в ЛЧ для киевского клуба.

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что после отказал от участия в Лиге чемпионов южненского "Химика", ФБУ сделает все возможное для участия в турнире "Киев-Баскета". Об этом сообщает сайт ФБУ со ссылкой на радио "Новое Время".

"Спонсор "Химика" Припортовый завод (ОПЗ) уже год не работает, в клубе есть большие финансовые проблемы. У них очень хорошая молодая команда, они рассчитывают на дубль, поэтому смогут играть без больших денег. Но денег на легионеров, без которых играть в еврокубках бессмысленно, у них не хватает

"Химик" корректно отказался и у "Киев-Баскета" есть возможность участвовать в Лиге чемпионов через квалификацию. Хотя мы попробуем, чтобы нам дали wild card и клуб попал туда напрямую. Если не получат, то сыграют через квалификацию", - рассказал Бродский.

Бродский: Есть планы вернуть Будивельник в Суперлигу Пари-Матч

Напомним, с нового сезона киевским клубом будет руководить латвийский специалист Айнарс Багатскис.

По итогам прошлого сезона Суперлигу выиграл "Химик", который в финальной серии обыграл "Киев-Баскет" (3:0).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, Новости баскетбола, Баскетбольная Лига чемпионов, БК Киев-Баскет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо отдаст в аренду героев молодежной сборной Украины
02 Кто возглавит Металлист-1925: названы претенденты
03 Гандбол. Украина уступила Черногории, но вышла на Евро-2020
04 Свитолина - седьмая ракетка мира
05 Чемпионы мира вернулись в Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь