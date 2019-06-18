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Украина стартовала с победы над Пуэрто-Рико на ЧМ по баскетболу 3х3

Украина стартовала с победы над Пуэрто-Рико на ЧМ по баскетболу 3х3
12:05 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФБУ

Новости спорта: Мужская сборная Украины начала выступление на чемпионате мира с победы.

В Амстердаме стартовал чемпионат мира по баскетболу 3х3. В соревнованиях принимают участие национальная мужская и женская сборные.

В первой игре группового этапа сборная Украины (Станислав Тимофеенко, Максим Закурдаев, Александр Сизов, Антон Давидюк) встречалась с командой Пуэрто-Рико. На протяжении всего матча была равная игра. Сначала рывок совершили баскетболисты Пуэрто-Рико, но ближе к конку встречи украинцы имели преимущество в 5 очков, но соперник отыгрался.

За менее чем минуту до конца основного времени Пуэрто-Рико сравняли счет. Но концовку лучше провели украинцы, Максим Закурдаев несколько раз выходил на линию штрафных и вывел команду вперед. А в последнем владении забил победный бросок с прохода.

ЧМ по баскетболу 3х3. Пуэрто-Рико – Украина: онлайн-трансляция (Видео)

Пуэрто-Рико - Украина - 19:21

Сегодня сборная Украины сыграет второй матч на чемпионате мира. В 14:50 команда сыграет с Россией.

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Сборная Украины, Новости спорта, Новости баскетбола, Мужская сборная Украины.
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