Украина стартовала с победы над Пуэрто-Рико на ЧМ по баскетболу 3х3

Новости спорта: Мужская сборная Украины начала выступление на чемпионате мира с победы.

В Амстердаме стартовал чемпионат мира по баскетболу 3х3. В соревнованиях принимают участие национальная мужская и женская сборные.

В первой игре группового этапа сборная Украины (Станислав Тимофеенко, Максим Закурдаев, Александр Сизов, Антон Давидюк) встречалась с командой Пуэрто-Рико. На протяжении всего матча была равная игра. Сначала рывок совершили баскетболисты Пуэрто-Рико, но ближе к конку встречи украинцы имели преимущество в 5 очков, но соперник отыгрался.

За менее чем минуту до конца основного времени Пуэрто-Рико сравняли счет. Но концовку лучше провели украинцы, Максим Закурдаев несколько раз выходил на линию штрафных и вывел команду вперед. А в последнем владении забил победный бросок с прохода.

Пуэрто-Рико - Украина - 19:21

Сегодня сборная Украины сыграет второй матч на чемпионате мира. В 14:50 команда сыграет с Россией.