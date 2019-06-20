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Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 обыграла Эстонию на ЧМ-2019

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 обыграла Эстонию на ЧМ-2019
14:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта: Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 одержала вторую победу на чемпионате мира в Нидерландах.

Баскетболисты национальной сборной Украины 3х3 выиграли в Амстердаме матч третьего тура группового раунда чемпионата мира, победив команду Эстонии.

Счет поединка - 15:13, сообщает пресс-служба ФБУ.

Подопечные Олега Юшкина сделали рывок на старте игры (7:3), однако позволили сопернику сравнять счет. Эстонцы не отпускали наших ребят далеко, но и вперед ни разу не выходили. При счете 13:13 украинской сборной удалось отзащищаться и набрать победные очки.

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Заключительный матч группового раунда сборная Украины сыграет сегодня против Монголии. Напомним, что из группы, в которой выступают 5 команд, в плей-офф выходят две сборные. Наша команда пока имеет две победы и одно поражение.

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