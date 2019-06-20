Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 героически пробилась в плей-офф ЧМ-2019

Новости спорта: Баскетболисты сборной Украины 3х3 одержали волевую победу в овертайме в заключительном матче группового раунда ЧМ в Амстердаме против команды Монголии.

Встреча завершилась со счетом - 18:17, сообщает пресс-служба ФБУ.

"Уступая за 25 секунд до конца основного времени два очка, наши для ребята нашли силы, чтобы спасти встречу. Сначала из-под кольца очко команде принес Максим Закурдаев, а после удачной защиты Александр Сизов в сольном проходе с сиреной набрал 16-е очко. В овертайме мы пропустили первыми, но Закурдаев сравнял счет, а Станислав Тимофеенко реализовал победный бросок", - отмечается в сообщении.

Таким образом, Украина с 3-мя победами в 4-х матчах вышла в плей-офф мирового первенства.