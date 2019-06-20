Бросок Тимофеенко, который вывел Украину в плей-офф ЧМ по баскетболу 3х3 (Видео)

Новости спорта: Мужская сборная Украины сумела пробиться в плей-офф по итогам группового этапа чемпионата мира по баскетболу 3х3, который проходит в Амстердаме.

В составе мужской команды Украины под руководством Олега Юшкина выступают Антон Давидюк, Александр Сизов, Станислав Тимофеенко и Максим Закурдаев.

Победу украинцам принес бросок Станислава Тимофеенко, который он совершил в овертайме:

В первом матче украинцы обыграли Пуэрто-Рико со счетом 21:19, во втором – уступили России со счетом 14:21, в третьем обыграли Эстонию 15:13, а в решающем матче в овертайме одолели Монголию 18:17.

Таким образом, сборная Украины с результатом 3 победы, 1 поражение заняла первое место в группе В и вышла в четвертьфинал, где сыграет с командой, которая займет второе место в группе D (Латвия, Австралия, Япония, Бразилия, Польша).