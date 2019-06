Бросок Тимофеенко, который вывел Украину в плей-офф ЧМ по баскетболу 3х3 (Видео)

В составе мужской команды Украины под руководством Олега Юшкина выступают Антон Давидюк, Александр Сизов, Станислав Тимофеенко и Максим Закурдаев.

Победу украинцам принес бросок Станислава Тимофеенко, который он совершил в овертайме:

Tymofeienko with the shooter's touch on the @TISSOT Buzzer-Beater! #3x3WC pic.twitter.com/Y7cMIfA1ty

— FIBA3x3 (@FIBA3x3) 20 июня 2019 г.