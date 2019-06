В Нью-Йорке состоялась ежегодная церемония драфта НБА

В ночь с 20 на 21 июня в Нью-Йорке состоялся драфт Национальной баскетбольной ассоциации.

Под первым номером выбрал Нью Орлеан Пеликанс выбрали 19-летнего форварда Зайона Уильямсона, который признан лучшим игроком Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Мемфис Гриззилс под вторым забрали 19-летнего разыгрывающего Джа Моранта.

Тройку же замкнул 19-летний форвард Ар Джей Баррет, который теперь будет представлять Нью-Йорк Никс.

Порядок выбора в 1-м раунде драфта

1 Новый Орлеан – Зайон Уильямсон (201 см, 18 лет), форвард, Дьюк

2 Мемфис – Джа Морэнт (191, 19 лет), разыгрывающий, Мюррэй Стэйт

3 Нью-Йорк – Ар Джей Барретт (201, 19 лет), форвард, Дьюк

4 Лейкерс (пик отправлен в Новый Орлеан, отправлен в Атланту) – Деандре Хантер (201, 21 год), форвард, Вирджиния

5 Кливленд – Дариус Гарлэнд (188 см, 19 лет), разыгрывающий, Вандербилд

6 Финикс (отправлен в Миннесоту) – Джарретт Калвер (201 см, 20 лет), форвард, Тексас Тек

7 Чикаго – Коби Уайт (196 см, 19 лет), разыгрывающий, Северная Каролина

8 Атланта (отправлен в Новый Орлеан) – Джексон Хэйс (211, 19 лет), мощный форвард, Техас

9 Вашингтон – Руи Хачимура (203 см, 21 год), форвард, Гонзага

10 Атланта – Кэм Рэддиш (203 см, 19 лет), форвард, Дьюк

