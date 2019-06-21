Центровой сборной Украины перейдет в Уникаху

Новости спорта: Игрок остается в испанском первенстве.

Центровой Бреогана и сборной Украины Владимир Герун подпишет трехлетнее соглашение с Уникахой, сообщает La Voz de Galicia.

По информации источника, в течение ближайших нескольких дней об этом будет объявлено официально.

25-летний Владимир Герун ранее выступал за ряд испанских клубов: Форка Льйеда, Клавихо Логроньо, Барселона и Бреоган.

Прошлый сезон украинский центровой провел в составе Бреогана. В среднем он проводил 24,7 минуты на площадке, набрал 11,3 очка, а также делал 6,5 подборов.

По итогам сезона Бреоган вылетел из высшего испанского дивизиона, заняв последнее 18-е место в турнирной таблице.

Уникаха в регулярном чемпионате финишировала на 5-м месте, но в плей-офф вылетела в четвертьфинале от Валенсии.