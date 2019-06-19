Реванш Джошуа - Руис состоится в 2019 году

Новости спорта: Эдди Хирн заявил, что реванш между Энтони Джошуа и Энди Руисом-младшим состоится в конце осени или начале зимы.

"Бой состоится в какой-то день с 16 ноября по 14 декабря. Сейчас мы думаем лишь о Великобритании и США, ведем переговоры со стадионом Тоттенхэма, Кардиффа и Уэмбли, а в США думаем о Мэдисон Сквер Гарден", — цитирует Хирна Talksport.com.

"Думаю, здравомыслящий человек сказал бы нам, что необходимо проводить реванш в Великобритании, но Энтони хочет переписать историю по-особенному, на Мэдисон Сквер Гарден. Окончательное решение будет принято на следующей неделе, но дело здесь не в деньгах".

Напомним, что 2 июня британец Энтони Джошуа четыре раза побывал в нокдауне во время поединка с Руисом, в результате чего рефери решил остановить бой в седьмом раунде. Таким образом, мексиканский боксер выиграл чемпионские титулы в супертяжелом весе по четырем версиям.