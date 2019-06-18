Тренер Руиса объяснил, почему Джошуа проиграли Энди

Новости спорта: Мэнни Роублс прокомментировал бой Энди Руис - Энтони Джошуа.

Мэнни Роублс, тренер нового чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руиса, высоко отозвался о британце Энтони Джошуа. 1 июня Руис сенсационно победил Джошуа и завоевал чемпионские пояса. После боя Джошуа не стал искать оправданий и признал, что Руис был лучше в тот вечер.

"Всегда будут какие-то причины, которые повлияли на результат. Но именно поэтому Джошуа является настоящим джентльменом. Он не ищет оправданий. Он просто принимает, что сильнейший в тот вечер победил. Что тут ещё можно сказать? Ходили слухи о том, что Джошуа нокаутировали во время спарринга, что у него были приступы панической атаки, но я не верю в это.

Он в боксе уже долгие годы, я не верю в такие вещи. Энди хорошо подготовился, находился в оптимальной форме, верил в себя, это и стало залогом победы.

Мы только вернулись из Мексики. Теперь говорят, что бой-реванш может пройти в Мехико, Нью-Йорке или Лондоне. Если спросить Энди, он бы хотел драться в Мехико. Но этот вопрос решают промоутеры и менеджеры", — цитирует Роублса IFL TV.