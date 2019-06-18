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Арум: Бой Уайлдер - Фьюри может обойти по цифрам поединок Мейвезер - Пакьяо

Арум: Бой Уайлдер - Фьюри может обойти по цифрам поединок Мейвезер - Пакьяо
03:03 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Боб Арум прокомментировал грядущий бой-реванш Уайлдер-Фьюри.

Боб Арум, один из промоутеров британца Тайсона Фьюри, предположил, что бой его подопечного и чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера сможет собрать огромную аудиторию. Напомним, в минувшие выходные Фьюри в Лас-Вегасе во втором раунде нокаутировал Тома Шварца.

«Думаю, что Фьюри и Уайлдер проведут бой в Лас-Вегасе. Рассчитываю, что они оба победят своих следующих оппонентов. Тогда мы сможем организовать бой Уайлдера и Фьюри в начале следующего года.

Организуем бой на pay-per-view. Не вижу никаких причин, по которым мы не сможем обойти в плане цифр бой Мейвезера и Пакьяо. Те двое — маленькие ребята, но отличные бойцы, подготовка и раскрутка боя шла годами. Тем не менее они же не тяжеловесы.

Уайлдер: Тайсон Фьюри дрался с мешком

Почему прошлый бой Уайлдера и Фьюри не собрал такие цифры? Давайте будем честными, в США не многие знали Фьюри. Но теперь они знают его. А после боя в октябре он станет здесь ещё известнее. Думаю, что реванш Уайлдера и Фьюри может собрать более 4 млн просмотров на pay-per-view», — цитирует Арума Boxing 247.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Боб Арум, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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