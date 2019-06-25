Львовские баскетболисты завоевали "золото" и "бронзу" на турнире в Израиле

Новости спорта: Баскетболисты из Львова приняли участие в международном турнире Friendship games, который проходил в израильском городе Эйлат.

Пятый по счету баскетбольный турнир Friendship games закончился для украинских команд из Львова местами в призовой тройке. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Мужской команде из Львова удалось занять 1 место в группе, обыграв представителей Англии, Иордании, Польши и Палестины с итоговой разницей очков +142. В полуфинале со счетом 41:48 победу праздновала команда Литвы, которая в итоге и победила на нынешних Friendship games. В другом матче 1/2 финала встречались израильтяне и палестинцы. Матч территориальных соседей завершился со счетом 47:30 в пользу хозяев турнира.

Украинцы играли за третье место против команды из Палестины. Финальная сирена бронзового матча показала победу львовян со счетом 46:20.

Лучшими на Friendship games-2019 стали литовцы, обыгравшие хозяев турнира со счетом 73:70.

Среди женщин на турнире в Израиле победу праздновали украинские баскетболистки. Для команды СБК "Львов" Ирины Клениной эти игры стали уже вторыми. В финальном матче украинки со счетом 77:54 во второй раз обыграли португалок и завоевали золотые награды.

Заметим, что формат этих соревнований несколько необычный, ведь на паркете встречаются команды из стран, имеющих напряженные политические отношения или религиозные разногласия. Одна из главных задач, которые ставят перед собой организаторы, – восприятие каждого, прежде всего, как человека, и лишь потом как гражданина определенной страны.