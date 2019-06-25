Скачать
Вторник, 25.06.2019
Украинец Поддубченко стал чемпионом мира по слэм-данкам (Видео)
Украинец Поддубченко стал чемпионом мира по слэм-данкам (Видео)
WBO назначила Усика претендентом на титул в супертяжелом весе
WBO назначила Усика претендентом на титул в супертяжелом весе
Шесть украинцев попали в обновленный рейтинг WBO
Шесть украинцев попали в обновленный рейтинг WBO
Ирина Морозюк может пойти в депутаты
Ирина Морозюк может пойти в депутаты

Львовские баскетболисты завоевали "золото" и "бронзу" на турнире в Израиле

Львовские баскетболисты завоевали "золото" и "бронзу" на турнире в Израиле
18:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта: Баскетболисты из Львова приняли участие в международном турнире Friendship games, который проходил в израильском городе Эйлат.

Пятый по счету баскетбольный турнир Friendship games закончился для украинских команд из Львова местами в призовой тройке. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Мужской команде из Львова удалось занять 1 место в группе, обыграв представителей Англии, Иордании, Польши и Палестины с итоговой разницей очков +142. В полуфинале со счетом 41:48 победу праздновала команда Литвы, которая в итоге и победила на нынешних Friendship games. В другом матче 1/2 финала встречались израильтяне и палестинцы. Матч территориальных соседей завершился со счетом 47:30 в пользу хозяев турнира.

Украинцы играли за третье место против команды из Палестины. Финальная сирена бронзового матча показала победу львовян со счетом 46:20.

Назван MVP сезона в НБА

Лучшими на Friendship games-2019 стали литовцы, обыгравшие хозяев турнира со счетом 73:70.

Среди женщин на турнире в Израиле победу праздновали украинские баскетболистки. Для команды СБК "Львов" Ирины Клениной эти игры стали уже вторыми. В финальном матче украинки со счетом 77:54 во второй раз обыграли португалок и завоевали золотые награды.

Заметим, что формат этих соревнований несколько необычный, ведь на паркете встречаются команды из стран, имеющих напряженные политические отношения или религиозные разногласия. Одна из главных задач, которые ставят перед собой организаторы, – восприятие каждого, прежде всего, как человека, и лишь потом как гражданина определенной страны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, Новости баскетбола, Friendship games.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кубок Америки 2019: определились все пары 1/4 финала
02 Промоутер Усика: Пришла новость, которую мы ожидали
03 Европейские игры-2019: сегодня разыграют 8 комплектов наград
04 Владимир Кличко едва не погиб из-за пожара на яхте
05 Ломаченко отреагировал на пост Сехудо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь