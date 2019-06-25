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Назван MVP сезона в НБА

Назван MVP сезона в НБА
08:15 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Адетокумбо помог своей команде одержать больше всех побед в сезоне.

Центровой Милуоки Бакс Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона НБА-2018/19 на церемонии вручения индивидуальных наград в Лос-Анджелесе.

В борьбе за награду Адетокунбо опередил Пола Джорджа (Оклахома-Сити) и Джеймса Хардена (Хьюстон).

Адетокумбо помог своей команде одержать больше всех побед в сезоне. Его средние показатели – 27,7 очка, 12,5 подбора, 5,9 передачи, 1,3 перехвата и 1,5 блока.

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Баскетбол, НБА, Новости спорта, Адетокумбо.
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