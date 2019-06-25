Назван MVP сезона в НБА

Новости спорта: Адетокумбо помог своей команде одержать больше всех побед в сезоне.

Центровой Милуоки Бакс Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона НБА-2018/19 на церемонии вручения индивидуальных наград в Лос-Анджелесе.

В борьбе за награду Адетокунбо опередил Пола Джорджа (Оклахома-Сити) и Джеймса Хардена (Хьюстон).

Адетокумбо помог своей команде одержать больше всех побед в сезоне. Его средние показатели – 27,7 очка, 12,5 подбора, 5,9 передачи, 1,3 перехвата и 1,5 блока.