Баскетболистки сборной Украины отправились на Евробаскет-2019

Новости спорта: Утром 24 июня баскетболистки сборной Украины отправились в Ригу (Латвия) на чемпионат Европы по баскетболу.

С окончательным составом команды наставник украинских баскетболисток Горан Бошкович определился после вчерашней вечерней тренировки. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

В Ригу на Евробаскет-2019 утром 24 июня отправились 12 баскетболисток сборной Украины: Арина Белоцерковская, Влада Волошина, Вита Горобец, Виктория Кондусь, Олеся Малашенко, Людмила Науменко, Анна Ольховик, Александра Радулович, Таисия Удоденко, Мириам Уро-Ниле, Алина Ягупова, Ольга Яцковец.

В состав сборной из тех, что готовились вместе с командой, не попали Оксана Пянтак и Вероника Любинец.

Чемпионат Европы-2019 по баскетболу пройдет 27 июня - 7 июля в Латвии и Сербии.

В четверг, 27 июня, подопечные Горана Бошковича пройдут испытания действующими чемпионками Европы – сборной Испании. Кроме Испании на групповом этапе чемпионата Европы команда сыграет против Латвии и Великобритании.