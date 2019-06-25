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Баскетболистки сборной Украины отправились на Евробаскет-2019

Баскетболистки сборной Украины отправились на Евробаскет-2019
15:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта: Утром 24 июня баскетболистки сборной Украины отправились в Ригу (Латвия) на чемпионат Европы по баскетболу.

С окончательным составом команды наставник украинских баскетболисток Горан Бошкович определился после вчерашней вечерней тренировки. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

В Ригу на Евробаскет-2019 утром 24 июня отправились 12 баскетболисток сборной Украины: Арина Белоцерковская, Влада Волошина, Вита Горобец, Виктория Кондусь, Олеся Малашенко, Людмила Науменко, Анна Ольховик, Александра Радулович, Таисия Удоденко, Мириам Уро-Ниле, Алина Ягупова, Ольга Яцковец.

В состав сборной из тех, что готовились вместе с командой, не попали Оксана Пянтак и Вероника Любинец.

Европейские игры-2019: женская сборная Украины не вышла из группы

Чемпионат Европы-2019 по баскетболу пройдет 27 июня - 7 июля в Латвии и Сербии. 

В четверг, 27 июня, подопечные Горана Бошковича пройдут испытания действующими чемпионками Европы – сборной Испании. Кроме Испании на групповом этапе чемпионата Европы команда сыграет против Латвии и Великобритании.

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Баскетбол, Новости баскетбола, Женская сборная Украины по баскетболу, Евробаскет-2019.
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