В НБА назвали лучших по итогам сезона 2018/19

Новости спорта: Защитник Далласа Лука Дончич признан новичком года в НБА.

Словенец в первом сезоне набирал в среднем 21,2 очка, 7,8 подбора и 6 передач и реализовал 42,7% с игры и 32,7% из-за дуги. Дончич – второй европеец, который заслужил приз "лучшему новичку года". Этой награды удостаивался также испанский центровой Пау Газоль в 2002-м.

Форвард Торонто Паскаль Сиакам признан самым прогрессирующим игроком сезона в НБА. Камерунец набирал в среднем 7,3 очка и 4,5 подбора в сезоне-2017/18. В сезоне-2018/19 он повысил эти показатели до 16,9 очка, 6,9 подбора и 3,1 передачи. Сиакам помог Рэпторс стать чемпионами в этом году.

Разыгрывающий Юты Майк Конли получил сразу две награды: приз имени Тваймена-Стоукса, который вручается лучшему одноклубнику, и приз за спортивное поведение, которым награждается игрок, символизирующий понятие "fair play".

Защитник Лу Уильямс признан лучшим "шестым игроком" НБА. Средние показатели Уильямса в прошедшем сезоне – 20,0 очка, 5,4 передачи и 3,0 подбора.

Майк Буденхольцер из Милуоки получил приз лучшему тренеру НБА. Буденхольцер возгласил Бакс прошлым летом. Несмотря на то, что в составе произошли минимальные изменения, он превратил команду, которая выиграла 44 матча в сезоне-2018, в победителя регулярного чемпионата. Милуоки выиграл 60 матчей за сезон и дошел до финала Восточной конференции.

Генеральный менеджер Милуоки Джон Хорст признан лучшим менеджером НБА.

Наконец центровой Юты Руди Гобер получил приз лучшему защищающемуся игроку сезона. Гобер проводил на площадке 32 минуты и набирал 15,9 очка, 12,9 подбора, 2,0 передачи, 2,3 блока и 1,2 перехвата.