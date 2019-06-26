Женская сборная Украины поднялась на 8-е место в рейтинге силы ФИБА

Новости спорта: Международная федерация баскетбола (ФИБА) обнародовала рейтинг силы женских национальных сборных перед стартом чемпионата Европы-2019.

Сборная Украины поднялась в нем на 8 строчку. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

"Несмотря на несколько поражений в заключительных контрольных поединках, эксперты ФИБА считают нашу команду способной пробиться в четвертьфинал. Главной ударной силой команды Горана Бошковича они называют капитана Алину Ягупову, которая по их мнению “способна одной рукой обыграть любого соперника даже на таком высоком уровне”. Поддержать ее могут Олеся Малашенко и Таисия Удоденко. Также эксперты обращают внимание на довольно удачный сезон на клубном уровне для Людмилы Науменко. Главной проблемой украинской сборной считают защиту”, - говорится в сообщении.

Топ-10 рейтинга силы ФИБА (женские национальные сборные): 1. Бельгия, 2. Франция, 3. Испания, 4. Италия, 5. Сербия, 6. Россия, 7. Швеция, 8. Украина, 9. Словакия, 10. Турция.

Напомним, на групповом этапе ЧЕ-2019 по баскетболу в Риге украинская сборная сыграет против Испании, Латвии и Великобритании. Команда уже находится в столице Латвии, куда прибыла вчера в полдень. Первый матч против Испании состоится 27 июня.