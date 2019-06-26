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Среда, 26.06.2019
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Квалификация чемпионата Европы по баскетболу 3х3: расписание матчей в Киеве

Квалификация чемпионата Европы по баскетболу 3х3: расписание матчей в Киеве
20:16 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФБУ

Новости спорта: Полное расписание соревнований, которые состоятся 29-30 июня в Киеве.

В Киеве 29-30 июня впервые в истории Украины состоятся соревнования национальных сборных по баскетболу 3х3 - этап квалификации чемпионата Европы 2019 года.

Предлагаем полное расписание соревнований.

Квалификация. Киев

мужчины

первый раунд

Группа А

29 июня

17:40 Босния и Герцеговина - Хорватия

21:20 Украина - Босния и Герцеговина

30 июня

18:40 Украина - Хорватия

Женская сборная Украины поднялась на 8-е место в рейтинге силы ФИБА

Группа B

29 июня

17:00 Беларусь - Швеция

19:10 Беларусь - Литва

30 июня

16:20 Литва - Швеция

Группа C

29 июня

17:20 Чехия - Дания

19:30 Эстония - Чехия

21:00 Эстония - Австрия

30 июня

16:00 Австрия - Дания

18:00 Чехия - Австрия

18:30 Дания - Австрия

второй раунд

30 июня

19:50 АI - CI

20:40 BI - CI

21:20 AI - BI

женщины

первый раунд

Группа А

29 июня

18:00 Литва - Швеция

20:00 Эстония - Литва

30 июня

16:50 Эстония - Швеция

группа В

29 июня

18:40 Украина - Австрия

20:40 Украина - Дания

30 июня

17:30 Дания - Австрия

группа С

29 июня

18:20 Беларусь - Хорватия

20:20 Чехия - Беларусь

30 июня

17:10 Чехия - Хорватия

второй раунд

30 июня

19:30 AI - CI

20:10 BI - CI

21:00 AI - BI

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Баскетбол, Новости баскетбола, Баскетбол 3х3.
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