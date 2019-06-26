Квалификация чемпионата Европы по баскетболу 3х3: расписание матчей в Киеве

В Киеве 29-30 июня впервые в истории Украины состоятся соревнования национальных сборных по баскетболу 3х3 - этап квалификации чемпионата Европы 2019 года.
Предлагаем полное расписание соревнований.
Квалификация. Киев
мужчины
первый раунд
Группа А
29 июня
17:40 Босния и Герцеговина - Хорватия
21:20 Украина - Босния и Герцеговина
30 июня
18:40 Украина - Хорватия
Группа B
29 июня
17:00 Беларусь - Швеция
19:10 Беларусь - Литва
30 июня
16:20 Литва - Швеция
Группа C
29 июня
17:20 Чехия - Дания
19:30 Эстония - Чехия
21:00 Эстония - Австрия
30 июня
16:00 Австрия - Дания
18:00 Чехия - Австрия
18:30 Дания - Австрия
второй раунд
30 июня
19:50 АI - CI
20:40 BI - CI
21:20 AI - BI
женщины
первый раунд
Группа А
29 июня
18:00 Литва - Швеция
20:00 Эстония - Литва
30 июня
16:50 Эстония - Швеция
группа В
29 июня
18:40 Украина - Австрия
20:40 Украина - Дания
30 июня
17:30 Дания - Австрия
группа С
29 июня
18:20 Беларусь - Хорватия
20:20 Чехия - Беларусь
30 июня
17:10 Чехия - Хорватия
второй раунд
30 июня
19:30 AI - CI
20:10 BI - CI
21:00 AI - BI