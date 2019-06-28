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Дюрант станет свободным агентом

Дюрант станет свободным агентом
10:17 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Звездный американский форвард Кевин Дюрант не стал продлевать контракт с Голден Стэйтом.

У Дюранта была опция игрока на 31,5 миллиона долларов, но 30-летний форвард не стал ее активировать. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Сейчас Дюрант вместе со своим коммерческим директором находится в Нью-Йорке и готовится к выходу на рынок свободных агентов.

Согласно информации американских СМИ, главными претендентами на подписание Дюранта считаются Нью-Йорк, Бруклин, Клипперс и Голден Стэйт. При этом только с Воинами экс-лидер Оклахомы может заключить контракт на 5 лет.

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Дюрант из-за тяжелой травмы ахиллова сухожилия, вероятно, пропустит сезон 2019-2020. Несмотря на это, форвард считается самым привлекательным свободным агентом лета 2019 года.

В прошлом сезоне Кевин Дюрант в среднем за игру набирал по 26,0 очка и 6,4 подбора. В плей-офф форвард Голден Стэйта из-за травмы не смог полноценно помочь команде в финальной серии против Торонто.

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Баскетбол, НБА, Кевин Дюрант, Новости баскетбола.
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