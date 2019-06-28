В Украине впервые пройдет квалификация чемпионата Европы по баскетболу 3х3

Новости спорта: 29-30 июня в Киеве пройдет квалификационный турнир чемпионата Европы по баскетболу 3х3.

Это первые в истории Украины официальные соревнования по баскетболу 3х3 с участием национальных команд, сообщает пресс-служба ФБУ.

"На киевском корте за три путевки на чемпионат Европы будут бороться 10 мужских команд (Украина, Чехия, Эстония, Беларусь, Литва, Швеция, Дания, Хорватия, Австрия, а также Босния и Герцеговина) и 9 женских (Украина, Чехия, Эстония, Беларусь, Литва Швеция, Дания, Хорватия, Австрия). Поединки будут проходить в Киеве на Троицкой площади возле НСК "Олимпийский".

Еще два квалификационных этапа чемпионата Европы-2019 состоятся в эти дни в Латвии (Рига) и Румынии (Констанца).

Финальная стадия чемпионата Европы по баскетболу 3х3 2019 пройдет с 30 августа по 1 сентября в Дебрецене (Венгрия). Участие в соревнованиях примут по 12 мужских и женских сборных.