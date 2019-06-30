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Роуз близок к подписанию контракта с Детройтом

Роуз близок к подписанию контракта с Детройтом
15:54 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Разыгрывающий защитник Миннесоты Деррик Роуз близок к подписанию контракта с Детройтом.

Разыгрывающий защитник Миннесоты Деррик Роуз близок к подписанию контракта с Детройтом, сообщает ESPN.

По информации источника, 30-летний игрок подпишет с Пистонс двухлетнее соглашение.

Деррик Роуз с марта 2018 года выступает за Миннесоту. В прошлом сезоне он провел 51 поединок в регулярном чемпионате — в среднем набирал за игру 18 очков, а также делал 4,3 подбора. В своей Западной Конференции Миннесота финишировала лишь на 11-й позиции, и не попала в плей-офф.

Деррик Роуз трижды играл в Матче всех звезд (2010, 2011, 2012), также в 2011 году он был признан MVP сезона.

Детройт в прошлом сезоне финишировал 8-м в Восточной Конференции — он пробился в плей-офф, где в первом раунде проиграл со счетом 0:4 Милуоки. В составе Пистонс вторую часть прошлого сезона отыграл украинец Святослав Михайлюк.

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Баскетбол, Роуз, БК Детройт, Новости баскетбола.
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