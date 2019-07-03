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Игрок Голден Стэйт Клэй Томпсон перенес операцию

Игрок Голден Стэйт Клэй Томпсон перенес операцию
11:15 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Клэю может потребоваться до семи месяцев для восстановления.

Атакующий защитник Голден Стэйт Уорриорс Клэй Томпсон успешно перенес операцию на колене, сообщает в Twitter известный инсайдер Эдриан Вожнаровски.

Звездный баскетболист травмировался в шестом, решающем матче финальной серии между Уорриорс и Торонто Рэпторс, в которой канадская сторона обеспечила первое чемпионство в своей истории.

Ожидается, что Томпсон полностью восстановится от травмы, а его возвращение состоится в конце нынешнего или в начале следующего года. Он почти наверняка пропустит внушительную часть сезона.

В регулярном чемпионате минувшего сезона Клэй принял участие в 78 матчах, в среднем за игру набирая 21,5 очка. Еще 21 поединок он отыграл в плей-офф, набирая средние 20,7 пункта.

Напомним, вчера стало известно, что Томпсон подпишет с Голден Стэйт новый контракт на 5 лет и заработает за это время 190 миллионов долларов.

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Также в финальной серии травмировалась другая звезда Уорриорс Кевин Дюрант, что не помешало ему подписать максимально выгодный контракт с Бруклин Нетс.

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Баскетбол, НБА, Новости спорта, Клэй Томпсон.
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