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Украина собрала полный комплект медалей на ЧЕ-2019 по баскетболу среди ветеранов

Украина собрала полный комплект медалей на ЧЕ-2019 по баскетболу среди ветеранов
02:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта: Украина собрала полный комплект медалей на ЧЕ-2019 по баскетболу среди ветеранов, который проходил в городе Алтея (Испания).

Женская сборная Украины по баскетболу среди игроков 35+ выиграла "золото" чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Серебряные награды завоевали мужчины и женщины в категории 45+ и мужчины в категории 55+.

Бронзовые медали завоевала мужская сборная Украины 40+.Как сообщалось, в июне титул чемпионов Европы завоевала мужская сборная Украины по баскетболу среди ветеранов в возрастной категории 70-ти лет. В испанской Алтее подопечные Владимира Карпухина выиграли четыре матча из четырех.

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Таким образом, в Алтее Украина собрала полный комплект медалей на ЧЕ-2019 по баскетболу среди ветеранов.

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Баскетбол, Новости баскетбола, Чемпионат Европы по баскетболу среди ветеранов.
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