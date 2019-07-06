Новости спорта: Украина собрала полный комплект медалей на ЧЕ-2019 по баскетболу среди ветеранов, который проходил в городе Алтея (Испания).

Женская сборная Украины по баскетболу среди игроков 35+ выиграла "золото" чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Серебряные награды завоевали мужчины и женщины в категории 45+ и мужчины в категории 55+.

Бронзовые медали завоевала мужская сборная Украины 40+.Как сообщалось, в июне титул чемпионов Европы завоевала мужская сборная Украины по баскетболу среди ветеранов в возрастной категории 70-ти лет. В испанской Алтее подопечные Владимира Карпухина выиграли четыре матча из четырех.

Таким образом, в Алтее Украина собрала полный комплект медалей на ЧЕ-2019 по баскетболу среди ветеранов.