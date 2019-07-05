Женская сборная Украины по баскетболу проиграла третий матч на Универсиаде-2019

Новости спорта: Женская Сборная Украины по баскетболу проиграла и третий матч группового этапа Универсиады в Неаполе.

В заключительном, третьем матче группового этапа баскетбольного турнира Универсиады в Неаполе (Италия) женская сборная Украины проиграла команде Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Матч состоялся 5 июля и закончился поражением украинок со счетом 48:63.

Как и в предыдущих поединках, соперницы украинских баскетболисток доминировали на площадке с самого начала. Уже в первой половине матча венгерки были впереди на 18 очков, а во второй украинки не смогли переломить ход событий.

Таким образом, женская сборная Украины по баскетболу потерпела три поражения в трех матчах группового этапа Универсиады в Неаполе и в дальнейшем будет играть в классификации за итоговые места.

Напомним, 4 июля Украина проиграла Чехии (36:71), а накануне уступила Японии (48:63).

Соревновательная программа студенческих Игр-2019 продлится в Италии до 14 июля.