Детройт продлил контракт с украинским баскетболистом Михайлюком

Новости спорта: Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Детройт Пистонс" продлил контракт защитника национальной сборной Украины Святослава Михайлюка на сезон-2019/2020.

В настоящее время украинец борется за место в основе "Пистонс" в Летний лиге НБА в Лас-Вегасе, сообщает пресс-служба ФБУ.

Напомним, что воспитанник черкасской школы баскетбола Святослав Михайлюк после четырех лет выступлений за университет Канзаса был выбран на драфте НБА--2018 под общим 47-м номером командой «Лос-Анджелес Лейкерс". В ней игрок провел большую часть сезона, однако во время перерыва на "Матч звезд" его обменяли в "Детройт" на опытного Реджи Буллока.

В "Детройте" Михайлюк появиться на паркете лишь трижды, после чего получил травму и выбыл до конца сезона.