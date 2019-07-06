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Детройт продлил контракт с украинским баскетболистом Михайлюком

Детройт продлил контракт с украинским баскетболистом Михайлюком
13:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта: Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Детройт Пистонс" продлил контракт защитника национальной сборной Украины Святослава Михайлюка на сезон-2019/2020.

В настоящее время украинец борется за место в основе "Пистонс" в Летний лиге НБА в Лас-Вегасе, сообщает пресс-служба ФБУ.

Напомним, что воспитанник черкасской школы баскетбола Святослав Михайлюк после четырех лет выступлений за университет Канзаса был выбран на драфте НБА--2018 под общим 47-м номером командой «Лос-Анджелес Лейкерс". В ней игрок провел большую часть сезона, однако во время перерыва на "Матч звезд" его обменяли в "Детройт" на опытного Реджи Буллока.

Михайлюк набрал 17 очков в дебютном матче Летней лиги НБА за Детройт

В "Детройте" Михайлюк появиться на паркете лишь трижды, после чего получил травму и выбыл до конца сезона.

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Баскетбол, НБА, БК Детройт, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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