Украинец Санон дебютировал в Летней лиге НБА

Новости спорта: Украинец Уизардз Юссуф Санон сыграл первый матч за Вашингтон.

Украинский защитник Вашингтон Уизардз Юссуф Санон провел первый матч в Летней лиге НБА. Украинец дебютировал в поединке против Нью-Орлеан Пеликанс.

Санон провел на площадке 8 минут и 27 секунд. Защитник за это время очков не набрал, сделал один подбор и заработал два персональных фола. Матч же завершился победой Уизардз со счетом 84:79.

Украинец присоединился к тренировочному лагерю Вашингтона в июне. Напомним, что Уизардз выбрали Санона во втором раунде драфта НБА прошлым летом под 44-м номером.

Прошлый сезон 19-летний Санон провел в составе словенской Олимпии.

Напомним, что в рамках Летней лиги НБА за Детройт Пистонз выступает и Святослав Михайлюк. Украинец сегодня ночью помог команде обыграть Портленд Трэйл Блэйзерс (93:73), набрав 18 очков.