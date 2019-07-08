Сборная Украины по баскетболу официально возглавил латвиец Багатскис

Новости спорта: ФБУ подтвердила назначение Багатскиса на пост тренера сборной Украины по баскетболу.

Латвийский тренер Айнарс Багатскис стал новым тренером сборной Украины по баскетболу, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Контракт с тренером подписан на два года. Работу с национальной сборной Багатскис будет совмещать с работой в Киев-Баскет, который является вице-чемпионом Украины.

О возможном назначении Айнарса Багатскиса на посты тренера в сборной Украины и Киев-Баскет было известно еще в мае. Тогда сообщалось, что контракты с латвийцем уже согласованы, а официально о его назначениях будет объявлено позже.

Последним местом работы Багатскиса был чемпионат Германии. Он был уволен из Бамберга в январе из-за неудовлетворительных результатов во внутреннем чемпионате.

Айнарс Багатскис в течение трех сезонов работал в Украине с Кривбассом и Будивельником, который под руководством тренера дебютировал в Евролиге в сезоне 2013/14.

Напомним, что в марте главный тренер сборной Евгений Мурзин покинул свой пост. Под его руководством команда не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира-2019. Первый этап был успешно преодолен, но во втором Украина заняла лишь 5-е место в группе.

Сборная Украины по баскетболу под руководством Айнарса Багатскиса в ноябре начнет выступления в квалификации ЕвроБаскета-2021.