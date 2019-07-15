Чемпион НБА впал в кому после жуткой аварии

Новости спорта: Баскетболист был доставлен в клиническую больницу в Белград на вертолете.

Сербский центровой Црвены Звезды и экс-игрок Голден Стэйт Уорриорз Огнен Кузмич угодил в автокатастрофу, утверждает RTS.

Игрок возвращался со свадьбы за рулем Porsche и врезался в авто марки BMW. ДТП произошло на трассе Баня-Лука – Приедор в Боснии и Герцеговине.

Баскетболист поступил в больницу с травмами головы, переломами лицевой кости черепа и обеих челюстей, а также повреждениями груди и легких.

Врач отмечает, что у Кузмича отсутствует внутримозговое кровоизлияние, а также череп вокруг мозга не поврежден.