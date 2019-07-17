Скачать
Среда, 17.07.2019
Стало известно, где и когда проведет свой следующий бой Митрофанов
Стало известно, где и когда проведет свой следующий бой Митрофанов
Украинка Федина заняла 4 место на ЧМ-2019 в произвольной программе синхронисток
Украинка Федина заняла 4 место на ЧМ-2019 в произвольной программе синхронисток
Манчестер Юнайтед разгромил Лидс (Видео)
Манчестер Юнайтед разгромил Лидс (Видео)
Динамо - Шахтер: стало известно, какой канал покажет матч за Суперкубок Украины
Динамо - Шахтер: стало известно, какой канал покажет матч за Суперкубок Украины

Сборная Украины U-20 уступила Франции в 1/8 финала Евробаскета

Сборная Украины U-20 уступила Франции в 1/8 финала Евробаскета
18:10 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФБУ

Новости спорта: Сборная Украины U-20 по баскетболу потерпела третье поражение на чемпионате Европы.

Сборная Украины U-20 потерпела третье поражение на чемпионате Европы, уступив в 1/8 финала команде Франции со счетом 40:68. Из-за этого поражения команда Валерия Плеханова прекратила борьбу за высокие места.

Евробаскет-2019. U-20. 1/8 финала

Франция - Украина - 68:40 (13:17, 13: 6, 24:10: 18: 7)

Киев-Баскет усилился перед Кубком ФИБА

Украина: Войналович 15 + 7 подборов, Санон 12 + 5 подборов + 3 передачи + 3 перехвата - 5 потерь, Козак 4 - 5 потерь, Михеев 3, Грицак 1 + 7 подборов - старт, Бондаренко 2, Головчик 2, Титов 1, Лукьян 0, Мельник 0, Коваль 0

Теперь украинцев ждет первый матч в сетке за 9-16 места, в котором наша сборная сыграет против Польши, которая в первом раунде плей-офф уступила Хорватии 75:89. Этот матч состоится 18 июля в 13:45.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, Новости баскетбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты матчей квалификации 16 июля
02 Усик готовится к бою в Крыму
03 Легендарного боксера насмерть сбил автомобиль
04 Партнеры по Вест Хэму устроили Ярмоленко ледяной душ (Видео)
05 Лунин: Шахтер делал предложение уже в конце сезона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь