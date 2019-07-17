Сборная Украины U-20 уступила Франции в 1/8 финала Евробаскета

Новости спорта: Сборная Украины U-20 по баскетболу потерпела третье поражение на чемпионате Европы.

Сборная Украины U-20 потерпела третье поражение на чемпионате Европы, уступив в 1/8 финала команде Франции со счетом 40:68. Из-за этого поражения команда Валерия Плеханова прекратила борьбу за высокие места.

Евробаскет-2019. U-20. 1/8 финала

Франция - Украина - 68:40 (13:17, 13: 6, 24:10: 18: 7)

Украина: Войналович 15 + 7 подборов, Санон 12 + 5 подборов + 3 передачи + 3 перехвата - 5 потерь, Козак 4 - 5 потерь, Михеев 3, Грицак 1 + 7 подборов - старт, Бондаренко 2, Головчик 2, Титов 1, Лукьян 0, Мельник 0, Коваль 0

Теперь украинцев ждет первый матч в сетке за 9-16 места, в котором наша сборная сыграет против Польши, которая в первом раунде плей-офф уступила Хорватии 75:89. Этот матч состоится 18 июля в 13:45.