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БК Одесса подписал американского форварда Холлоуэя

БК Одесса подписал американского форварда Холлоуэя
11:27 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Усиление для команды Олега Юшкина.

Баскетбольный клуб Одесса на своем официальном сайте объявил о подписании 21-летнего американского форварда Майка Холлоуэя.

Игрок является действующим чемпионом Северовосточной конференции США (NEC), которую он выиграл в составе университетской команды Фэйрли Дикинсон.

Отметим, что за последние 4 сезона в Северовосточной конференции Холлоуэй дважды входил в символическую сборную Лиги.

В прошлом сезоне американец сыграл 35 матчей за Фэйрли Дикинсон, в среднем набирая 12,3 очка, делая 5,7 подборов и 1,1 блокшот.

Минувший розыгрыш украинской баскетбольной Суперлиги Одесса завершила на 6-м месте, уступив в первом раунде плей-офф Днепру (1:2).

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Баскетбол, ФБУ, Новости баскетбола, Майк Холлоуэй.
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