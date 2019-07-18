БК Одесса подписал американского форварда Холлоуэя

Баскетбольный клуб Одесса на своем официальном сайте объявил о подписании 21-летнего американского форварда Майка Холлоуэя.
Игрок является действующим чемпионом Северовосточной конференции США (NEC), которую он выиграл в составе университетской команды Фэйрли Дикинсон.
Отметим, что за последние 4 сезона в Северовосточной конференции Холлоуэй дважды входил в символическую сборную Лиги.
В прошлом сезоне американец сыграл 35 матчей за Фэйрли Дикинсон, в среднем набирая 12,3 очка, делая 5,7 подборов и 1,1 блокшот.
Минувший розыгрыш украинской баскетбольной Суперлиги Одесса завершила на 6-м месте, уступив в первом раунде плей-офф Днепру (1:2).