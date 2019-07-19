Харден - о предстоящем сезоне НБА

Новости спорта: Звездный баскетболист стал совладельцем футбольного клуба.

Атакующий защитник Хьюстон Рокетс Джеймс Харден инвестировал свои средства в футбольный клуб Хьюстон Динамо, став совладельцем этого проекта.

Звездный американец прокомментировал эту новость и признался, что город Хьюстон многое для него значит, поэтому он постарается в скором времени добыть для Рокетс чемпионство НБА.

"Время пришло. Я сделал инвестицию (в Хьюстон Динамо - прим. ред.). Это мой город, я останусь здесь. Знаю, что должен принести Хьюстону чемпионство в баскетболе и сделаю это. Это случится очень, очень скоро. Я являюсь частью этого города и остаюсь здесь навсегда", – приводит слова Хардена Twitter Хьюстон Динамо.