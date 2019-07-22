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Брат Адетокунбо продолжит карьеру в Лейкерсе

Брат Адетокунбо продолжит карьеру в Лейкерсе
21:19 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Костас подписал контракт с калифорнийским клубом.

Лос-Анджелес Лейкерс вскоре объявит о переходе форварда Костаса Адетокунбо. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, калифорнийский клуб забрал с рынка отказов младшего брата Янниса Адетокунбо, который в минувшем сезоне не имел игровой практики в Даллас Маверикс и был отчислен.

Молодой 21-летний грек сыграл всего 11 минут за свой бывший клуб. Сообщается, что на баскетболиста также претендовали Торонто Рэпторс, однако Лейкерс смогли убедить Адетокунбо перейти именно в их команду.

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Напомним, ранее Милуоки Бакс подписали контракт со старшим братом Адетокунбо.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Костас Адетокунбо.
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