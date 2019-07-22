Брат Адетокунбо продолжит карьеру в Лейкерсе

Новости спорта: Костас подписал контракт с калифорнийским клубом.

Лос-Анджелес Лейкерс вскоре объявит о переходе форварда Костаса Адетокунбо. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, калифорнийский клуб забрал с рынка отказов младшего брата Янниса Адетокунбо, который в минувшем сезоне не имел игровой практики в Даллас Маверикс и был отчислен.

Молодой 21-летний грек сыграл всего 11 минут за свой бывший клуб. Сообщается, что на баскетболиста также претендовали Торонто Рэпторс, однако Лейкерс смогли убедить Адетокунбо перейти именно в их команду.

Напомним, ранее Милуоки Бакс подписали контракт со старшим братом Адетокунбо.