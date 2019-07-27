Сборная Украины обыграла баскетболистов Дании на чемпионате Европы U18

Новости спорта: Сборная Украины U-18 по баскетболу начала чемпионат Европы с уверенной победы.

Сборная Украины разгромила баскетболитов Дании на старте чемпионата Европы U18

Баскетболисты сборной Украины (игроки до 18 лет) провели первый поединок на чемпионате Европы (дивизион В) в городе Орадя (Румыния).

Украинская команда в стартовом противостоянии уверенно победила баскетболистов Дании - 89:67 (23:21, 20:11, 12:14, 34:21), сообщает Укринформ.

В других матчах группы В команда Грузии взяла верх над сверстниками из Латвии - 80:45 (14:12, 18:14, 27:5, 21:14), а сборная Ирландии со счетом 60:74 (16:29, 15:17 9:19, 20:9) проиграла команде Северной Македонии, с которой украинцы встретятся 27 июля.