Клипперс вскоре могут сменить название и эмблему

Новости спорта: Инициатива связанна с переездом команды в Инглвуд.

Лос-Анджелес Клипперс, после завершения постройки нового спортивного комплекса, переедут в другой район города - Инглвуд.

В связи с этим, владелец калифорнийского клуба Стив Балмер планирует сменить название и эмблему своей команды, однако это осуществится только если болельщики поддержат эту авантюру.

"У нас есть уникальный шанс поднять нашу идентичность на новый уровень. Я не преувеличиваю значимость изменений, а лишь утверждаю, что у нас есть уникальная возможность, и сделаем мы это только по согласованию с нашими болельщиками", - приводит слова функционера The Los Angeles Times.

Ранее сообщалось, что Nike не собирается отдавать новоиспеченному игроку Лос-Анджелес Клипперс Каваю Леонарду права на его логотип.