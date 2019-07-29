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Клипперс вскоре могут сменить название и эмблему

Клипперс вскоре могут сменить название и эмблему
16:28 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта: Инициатива связанна с переездом команды в Инглвуд.

Лос-Анджелес Клипперс, после завершения постройки нового спортивного комплекса, переедут в другой район города - Инглвуд.

В связи с этим, владелец калифорнийского клуба Стив Балмер планирует сменить название и эмблему своей команды, однако это осуществится только если болельщики поддержат эту авантюру.

"У нас есть уникальный шанс поднять нашу идентичность на новый уровень. Я не преувеличиваю значимость изменений, а лишь утверждаю, что у нас есть уникальная возможность, и сделаем мы это только по согласованию с нашими болельщиками", - приводит слова функционера The Los Angeles Times.

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Ранее сообщалось, что Nike не собирается отдавать новоиспеченному игроку Лос-Анджелес Клипперс Каваю Леонарду права на его логотип.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, БК Лос-Анджелес Клипперс.
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