Баскетбол. Украина в контрольном матче минимально уступила Беларуси

Новости спорта: Команда Айнарса Багатскиса не смогла в Минске дважды обыграть белорусов.

После результативной победы в субботнем матче в воскресенье украинцы без капитана Дениса Лукашова не смогли отыграться после неудачной первой четверти.

Беларусь — Украина 70:69 (21:13, 16:16, 14:14, 19:26)

Беларусь: Рубинштейн (14 + 5 подборов), Мещеряков (12 + 5 подборов).

Украина: Мишула (16 + 6 передач), Павлов (13 + 7 подборов), Бобров (12).

Первый официальный матч под руководством Айнарса Багатскиса сборная Украины проведет 20 февраля 2020 года на выезде против Австрии в рамках отбора на Евробаскет-2020.