Медведенко - о развитии украинского баскетбола

Новости спорта: Известный баскетболист оценил уровень игры в Украине.

Легенда украинского баскетбола, чемпион НБА 2001, 2002 годов Станислав Медведенко в программе Физкультура оценил уровень баскетбола в Украине.

"Баскетбол в нашей находится в стадии воскрешения. Дно было пробито и опускаться ниже просто нельзя. На чемпионат Европы наши сборные пробиться не могут, женская сборная вышла на ЧЕ и сразу вылетела.

Однако, не все так плохо, как кажется. У нас лучшая сборная за все года по потенциалу спортсменов. Взять того же Милалюка, Кравцова, Леня.

Можно сравнить баскетбол и футбол в Украине. Оба вида спорта переживают не лучшие свои времена", - заявил Медведенко.

Свою карьеру 40 летний баскетболист завершил из-за травмы в Аталанте в 2007 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Медведенко больше не является членом исполкома ФБУ.