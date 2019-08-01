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Медведенко - о развитии украинского баскетбола

Медведенко - о развитии украинского баскетбола
11:40 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Известный баскетболист оценил уровень игры в Украине.

Легенда украинского баскетбола, чемпион НБА 2001, 2002 годов Станислав Медведенко в программе Физкультура оценил уровень баскетбола в Украине.

"Баскетбол в нашей находится в стадии воскрешения. Дно было пробито и опускаться ниже просто нельзя. На чемпионат Европы наши сборные пробиться не могут, женская сборная вышла на ЧЕ и сразу вылетела.

Однако, не все так плохо, как кажется. У нас лучшая сборная за все года по потенциалу спортсменов. Взять того же Милалюка, Кравцова, Леня.

Можно сравнить баскетбол и футбол в Украине. Оба вида спорта переживают не лучшие свои времена", - заявил Медведенко.

Свою карьеру 40 летний баскетболист завершил из-за травмы в Аталанте в 2007 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Медведенко больше не является членом исполкома ФБУ.

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Баскетбол, НБА, Станислав Медведенко, Новости баскетбола.
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