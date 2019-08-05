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Баскетболисты сборной Украины U-18 завершили победой чемпионат Европы

Баскетболисты сборной Украины U-18 завершили победой чемпионат Европы
00:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта: Сборная Украины по баскетболу U18 обыграла сборную Бельгии и стала девятой на чемпионате Европы.

Баскетболисты сборной Украины (игроки до 18 лет) сыграли заключительный матч на чемпионате Европы (дивизион В) в городе Орадя (Румыния).

Украинская команда в поединке за 9-10 места Евробаскета U18 со счетом 65:57 (12:13, 18:13, 17:18, 18:13) нанесла поражение сверстникам из Бельгии, сообщает Укринформ.

В поединке за 3-е место Чехия обыграла Северную Македонию - 89:80 (28:21, 17:28, 30:18, 14:13).

В финале континентального первенства Израиль одержал волевую победу над Польшей - 81:79 (12:19, 19:27, 34:16, 16:17).

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Сборная Украины, Чемпионат Европы, Баскетбол, Сборная Бельгии, U18.
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