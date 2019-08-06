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Потапенко вошел в новый тренерский штаб Мемфиса

Потапенко вошел в новый тренерский штаб Мемфиса
19:37 Сегодня Телеграф Фото: Fox Sports

Новости спорта: Виталий Потапенко сохранил место в команде с приходом нового тренера.

Украинец Виталий Потапенко стал членом тренерского штаба нового наставника Мемфиса Тэйлора Дженкинса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Кроме украинца в штаб тренера также вошли Невен Спагия, Нил Айви, Брэд Джонс, Дэвид Маклюр и Джеймс "Скуни" Пенн.

Напомним, что Потапенко вошел в тренерский штаб Мемфиса год назад. До этого украинец работал в Кливленде, отвечая за развитие игроков.

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Украинец был игроком ряда клубов НБА - Кливленда, Бостона, Сиэтла и Сакраменто, в которых провел 610 матчей. Тренерскую карьеру начал в 2009 году.

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