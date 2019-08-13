Кайл Лаури пропустит ЧМ-2019 по баскетболу

Новости спорта:Чемпионат мира стартует 31 августа и является отбором на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Разыгрывающий Торонто Рэпторс Кайл Лаури заявил, что не сможет принять участия на чемпионате мира в Китае за сборную Соединенных Штатов Америки, отмечает он в своем Instagram.

Кайл Лаури восстанавливается после травмы и операции на правой руке. Сам баскетболист хотел помочь своей национальной команде на предстоящем чемпионате мира, однако он не успеет восстановиться к началу турнира.

Помимо этого, 33-летний баскетболист все еще хочет поехать со сборной на Олимпиаду-2020. Напомним, что до этого ряд других звезд отказались от поездки на Кубок мира.