Скачать
Четверг, 15.08.2019
Официально: Хацкевич уволен с поста наставника Динамо
Официально: Хацкевич уволен с поста наставника Динамо
Официально: Лунин будет играть за Вальядолид
Официально: Лунин будет играть за Вальядолид
Ливерпуль – Челси: обзор матча за Суперкубок УЕФА
Ливерпуль – Челси: обзор матча за Суперкубок УЕФА
Свитолина впервые с марта вернется в топ-5 рейтинга WTA
Свитолина впервые с марта вернется в топ-5 рейтинга WTA

ФИБА назвала главного фаворита ЧМ-2019

ФИБА назвала главного фаворита ЧМ-2019
12:45 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта:Международная федерация баскетбола (ФИБА) перед стартом ЧМ-2019 в Китае опубликовала рейтинг национальных сборных.

На первое место аналитики ФИБА ожидаемо поставили действующих чемпионов мира сборную США, которая приедет в Китай без звезд калибра Джеймса Хардена, Кавая Леонарда, ЛеБрона Джеймса, Стефена Карри и остальных.

"У США есть шанс стать первой сборной, которая выиграет чемпионат мира три раза подряд. Пока американцы не продемонстрировали признаки слабости в официальных матчах, они остаются большим фаворитом на еще один титул", - пишет официальный сайт ФИБА.

Главными конкурентами сборной США на чемпионате мира ФИБА называет Сербию Николы Йокича, Грецию Янниса Адетокумбо, Испанию и Францию.

НБА опубликовала календарь нового сезона

Чемпионат мира по баскетболу пройдет в 8 городах Китая с 31 августа по 15 сентября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, ФИБА, Новости баскетбола, ЧМ-2019 по баскетболу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ливерпуль – Челси: обзор матча за Суперкубок УЕФА
02 Динамо определилось с новым главным тренером
03 Помощник Хацкевича Висенте Гомес не был уволен вместе со всем штабом
04 Ливерпуль - Челси: стартовые составы команд на Суперкубок УЕФА
05 Зидан может покинуть пост наставника Реала
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь