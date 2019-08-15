ФИБА назвала главного фаворита ЧМ-2019

Новости спорта:Международная федерация баскетбола (ФИБА) перед стартом ЧМ-2019 в Китае опубликовала рейтинг национальных сборных.

На первое место аналитики ФИБА ожидаемо поставили действующих чемпионов мира сборную США, которая приедет в Китай без звезд калибра Джеймса Хардена, Кавая Леонарда, ЛеБрона Джеймса, Стефена Карри и остальных.

"У США есть шанс стать первой сборной, которая выиграет чемпионат мира три раза подряд. Пока американцы не продемонстрировали признаки слабости в официальных матчах, они остаются большим фаворитом на еще один титул", - пишет официальный сайт ФИБА.

Главными конкурентами сборной США на чемпионате мира ФИБА называет Сербию Николы Йокича, Грецию Янниса Адетокумбо, Испанию и Францию.

Чемпионат мира по баскетболу пройдет в 8 городах Китая с 31 августа по 15 сентября.