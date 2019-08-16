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Кобец и Михайлюк готовятся к новому сезону с Черкасскими Мавпами

Кобец и Михайлюк готовятся к новому сезону с Черкасскими Мавпами
09:59 Сегодня Телеграф БК Черкасские Мавпы Фото: БК Черкасские Мавпы

Новости спорта:Черкасские Мавпы начали подготовку к новому сезону.

Баскетболист Детройт Пистонз в настоящее время готовится к новому сезону с командой Черкасских Мавп, сообщает Facebook-страница украинского клуба.

Команда Максима Михельсона вышла из отпуска, в коллективе также поддерживает форму бывший баскетболист Мавп Александр Кобец.

Черкасские Мавпы сообщили, что на просмотре в команде находятся два новичка: один из них — Сергей Попов, имя второго не называется.

Новый сезон НБА стартует 22 октября. Поршни рассчитывают на баскетболиста национальной сборной Украины в предстоящей кампании.

Черкасские Мавпы подписали американского форварда

Прошлый сезон Михайлюк начинал в майке Лос-Анджелес Лейкерс, которые в начале нынешнего года обменяли его в Детройт. Суммарно в прошлом сезоне он сыграл в 42 матчах, в среднем за игру набирая 3,2 очка.

Сегодня стало известно, что другой игрок главной команды страны Максим Пустозвонов тренируется со столичным Киев-Баскетом.

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Баскетбол, БК Черкасские мавпы, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк, Александр Кобець.
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