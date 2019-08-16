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Звездный новичок "Лейкерс" Казинс рискует пропустить следующий сезон

Звездный новичок "Лейкерс" Казинс рискует пропустить следующий сезон
10:30 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Демаркус Казинс порвал крестообразную связку левого колена и может пропустить целый сезон.

Центровой Лос-Анджелес Лейкерс Демаркус Казинс порвал крестообразную связку левого колена и может пропустить целый сезон, сообщает ESPN.

Сроки проведения операции и дальнейшего восстановления баскетболиста пока не приводятся.

Казинс травмировался на тренировке Озерных в Лас-Вегасе после столкновения с другим игроком.

В позапрошлом сезоне 4-кратный участник Матча всех звезд получил разрыв ахиллового сухожилия, а в прошлом — пропустил несколько недель из-за повреждения бедра.

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После сезона, проведенного в майке Голден Стэйт Уорриорс, Казинс подписал годичный контракт с Лейкерс, по которому заработает 3,5 миллиона долларов.

В регулярном чемпионате прошлого сезона Демаркус сыграл в 30 матчах, в среднем за матч набирая 16,3 пункта. В плей-офф он провел еще 8 встреч, набирая по 7,6 очка.

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Баскетбол, НБА, Демаркус Казинс, Новости баскетбола, Лос-Анджелес Лейкерс.
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